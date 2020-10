Der norwegische FIFA-Schiedsrichter Tom Harald Hagen hat mit großer Freude, aber zugleich fassungslos auf die vielen Reaktionen auf sein Coming-out reagiert.

"Es ist schön, dass die Sache so groß geworden ist, obwohl es mich gleichzeitig schockiert, dass das eine so riesige Neuigkeit ist. Das könnte darauf hindeuten, dass das eine wichtige Sache ist", sagte Hagen in Interviews mit mehreren Medien.

Er habe "unglaublich viele" und durchweg positive Reaktionen erhalten, meinte der 42-Jährige. Von Top-Spielern und -Trainern ebenso wie von Jugendlichen oder Eltern, für deren Kinder Hagens Selbstbekenntnis eine Befreiung gewesen sei. "Es ist sehr schön, dass ich etwas für die jungen Leute tun kann", sagte er.

Terje Svendsen, Präsident des Norwegischen Fußball-Verbandes (NFF), äußerte die Hoffnung, dass sich andere Fußballer von "Vorbild" Hagen zu ihrem eigenen Coming-out ermutigt fühlen. Der Referee meinte zuversichtlich, dass die Reaktionen einen gesellschaftlichen Wandel erkennen ließen. Wer sich negativ über Homosexuelle äußere, werde von der Gesellschaft geächtet - "und das ist gut so".

Besonders gefreut hat er sich über die Nachrichten von verschiedenen Fangruppierungen. Auch diese hätten sich wohlwollend geäußert, aber zugleich betont, dass sie sich darauf freuten, sich im Stadion bald wieder über ihn aufregen zu dürfen. "Das finde ich wunderbar", sagte Hagen schmunzelnd.