Santiago Arias hat sich beim WM-Qualifikationsspiel mit Kolumbien schwer verletzt.

Der Verteidiger von Bundesligist Bayer Leverkusen musste nach einem Zweikampf beim 3:0-Sieg gegen Venezuela früh vom Platz getragen werden. Der 28-Jährige, der von Altético Madrid für ein Jahr an Leverkusen ausgeliehen ist, war nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Darwin Machís in der 8. Spielminute zu Boden gegangen.

Arias hatte versucht mit einem langen Bein an den Ball zu kommen, wurde dabei aber empfindlich erwischt - vor allem am linken Fuß, der deutlich erkennbar nach links verdreht wurde. Arias schrie vor Schmerzen, Mit- und Gegenspieler riefen sofort nach einem Arzt und schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Manche konnten kaum hinsehen.

Eine Diagnose lag zunächst nicht vor, es wird über einen Schien- und Wadenbeinbruch spekuliert. Machís sah erst die Rote Karte, die der Schiedsrichter nach Ansicht der TV-Bilder aber wieder zurücknahm.

Arias hat in der Bundesliga erst ein Spiel für Bayer absolviert.

Beim Kampf um vier Direkttickets und einen möglichen Platz über den Umweg kontinentale Playoffs waren neben Brasilien und Kolumbien schon am Donnerstag nur die Favoriten Argentinien (1:0 gegen Ecuador) und Uruguay (2:1) gegen Chile siegreich in die Eliminatorias gestartet, die am kommenden Dienstag u.a. mit Brasiliens Auftritt in Peru ihre Fortsetzung finden.