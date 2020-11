Köln (SID) - Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal und seine Kollegen der Fußball-Nationalmannschaft von Gabun haben die Nacht vor dem Afrika-Cup-Qualifikationsspiel in Gambia am Flughafen der Hauptstadt Banjul verbracht. Der ehemalige Dortmunder begleitete die nervenzehrende Wartezeit ausführlich in den Sozialen Medien. Die Spieler schliefen vor dem Duell am Montag teilweise auf dem blanken Boden.

Anscheinend waren die Ergebnisse von Coronatests nicht rechtzeitig eingetroffen, Gambia verweigerte der Mannschaft daher nach der Landung kurz vor Mitternacht zunächst die Einreise. "Danke für die Extramotivation, Gambia", schrieb Aubameyang um 5.56 Uhr am Montagmorgen aus dem Mannschaftsbus.

Seine Mannschaft sei "bereit wie nie zuvor" und hungrig nach Fußball: "Egal, wie es ausgeht, wir haben schon gewonnen, wenn ich in die Gesichter unserer Spieler schaue. Verdammt noch mal, auf geht's!"