Tedesco in Russland beleidigt

vergrößernverkleinern Domenico Tedesco wurde in Russland beleidigt © Imago

München - Ärger für Domenico Tedesco in Russland. In einem Liga-Spiel geht es heiß her - und der Ex-Schalke-Coach wird offenbar heftig beleidigt.