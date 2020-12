Klaas-Jan Huntelaar spielt die letzte Saison seiner Karriere.

Der Stürmer von Ajax Amsterdam kündigte am Samstagabend sein Karriereende an, nachdem er zuvor am 4:0-Sieg von Ajax Amsterdam entscheidenden Anteil gehabt hatte. Der "Hunter" hatte sein Team mit dem Führungstreffer gegen Zwolle auf die Siegerstraße gebracht.

Es war sein erster Startelfeinsatz in der laufenden Saison - und sein 150. Treffer in der Eredivisie. "Ich werde aufhören", sagte der 37 Jahre alte Stürmer bei Fox Sport. Nach der laufenden Saison wolle er sich eine Auszeit nehmen und vorerst auf die Familie konzentrieren.

"Fußball, ist das beste, was es gibt. Sag niemals nie, aber es ist vorbei", erklärte Huntelaar, der während seiner beeindruckenden Karriere unter anderem für PSV Eindhoven, Real Madrid, AC Milan und den FC Schalke spielte. Die meisten Spiele absolvierte der ehemalige niederländische Nationalspieler für Ajax (254 Spiele, 154 Tore), die zweitmeisten für Schalke (240 Spiele, 126 Tore.).

Mit den Königsblauen wurde der Stürmer mit dem eingebauten Torriecher 2011 Pokalsieger.