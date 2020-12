Nächste Trainerentlassung in Frankreich in der Ligue 1: Der FC Nantes hat sich mit sofortiger Wirkung von Christian Gourcuff (65) getrennt. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt, nachdem Nantes zuvor am Wochenende 0:4 gegen Racing Straßburg verloren hatte.

Gourcuff war in Nantes, zuletzt 2001 französischer Meister, der 14. Trainer in den vergangenen 14 Jahren. Erst vier Tage zuvor hatte der ehemalige Welt - und Europameister Patrick Vieira bei OGC Nizza gehen müssen.