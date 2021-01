Mesut Özil gratis? Da würden wohl einige Vereine zuschlagen. Fenerbahce Istanbul hat diesen Luxus zumindest in der Rückrunde.

Wie der türkische Spitzenklub in einem offiziellen Statement bekannt gab, erhält Özil in der gesamten Rückrunde kein Gehalt und spielt somit gratis in dieser Zeit.

Allerdings hatte Özil eine Unterschriftsprämie für den Vertrag bis 2024 von 550.000 Euro erhalten. Zudem erhält der 2014-Weltmeister in den drei weiteren Jahren pro Saison drei Millionen Euro.

Arsenal kann noch Geld für Özil kassieren

Auch für den FC Arsenal kann noch etwas Geld abspringen, obwohl der noch bis zum Sommer laufende Vertrag von Özil aufgelöst worden war.

Doch wie nun bekannt wurde, haben die Londoner mit Fenerbahce erfolgsabhängige Zahlungen in Höhe von 1,75 Millionen Euro vereinbart.

Der erste Einsatz des 32-Jährigen über 90 Minuten ist erst in rund vier Wochen geplant. Sein Debüt für seinen neuen Klub soll Özil ausgerechnet im Istanbuler Stadtderby gegen den verhassten Rivalen Galatasaray am 6. Februar feiern.