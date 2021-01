Phil Neville ist als englischer Frauenfußball-Nationaltrainer zurückgetreten und damit frei für den Posten als Coach von Inter Miami in der nordamerikanischen MLS.

Der Verband FA teilte am Montag mit, dass in Kürze ein Interimstrainer verkündet werden soll, der das britische Frauen-Team auch bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) betreut.

Erst nach dem Turnier in Japan wird wie geplant die niederländische Erfolgstrainerin Sarina Wiegman die Lionesses auf dem Weg zur Heim-EM 2022 übernehmen. Neville (43), der Englands Fußballerinnen seit 2018 betreut hatte und dessen Vertrag in diesem Sommer auslief, wird beim David-Beckham-Klub aus Florida seit Wochen als Topkandidat für die Nachfolge von Diego Alonso gehandelt.