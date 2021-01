Der Präsident des türkischen Fußballverbands TFF setzt große Hoffnung in den Wechsel von Ex-Weltmeister Mesut Özil zu Fenerbahce. Nihat Özdemir glaubt, dass die Zuschauerzahlen der Süper Lig dank des langjährigen deutschen Nationalspielers nicht nur im TV steigen werden. Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, "werden nicht nur die Fans von Fenerbahce, sondern alle Fußball-Fans in jeder Provinz der Türkei in die Stadien gehen, um ihn mit eigenen Augen zu sehen", sagte Özdemir der Zeitung Milliyet.

Özdemir ist sicher, dass Özil (32) der Süper Lig "mehr Qualität verleihen" wird. Der Transfer vom FC Arsenal, bei dem der gebürtige Gelsenkirchener zuletzt auf dem Abstellgleis stand, sei "exzellent und wichtig". Özil werde "ein Vorbild für junge Fußballer sein". Der erste Vertrag des Spielmachers "in der Heimat seiner Vorfahren, die er liebt" sei "ein sportliches und soziales Ereignis, das den Markenwert der Süper Lig erhöhen" werde, sagte Özdemir.

Özil hat seit März vergangenen Jahres kein Spiel mehr absolviert. Mit einem Wochengehalt von 350.000 Pfund (rund 390.000 Euro) war der Weltmeister von 2014 der Topverdiener bei Arsenal, auch deshalb sollte er den Klub verlassen. In Istanbul besitzt er einen Vertrag bis 2024, Fenerbahce liegt derzeit als Zweiter hinter Besiktas auf Champions-League-Kurs.