Bittere Pokal-Blamage für den FC Basel!

Der Schweizer Topklub kassierte gegen Zweitligist FC Winterthur im Achtelfinale eine empfindliche 2:6 (0:2)-Klatsche.

Trainer Ciriaco Sforza stand bereits vor der Partie nach den zuletzt wechselhaften Leistungen seiner Mannschaft unter Druck, Schweizer Medienberichten zufolge dürfte es nach der Pokalpleite nun noch ungemütlicher für den ehemaligen Bayern-Spieler werden.

Dem FC Basel droht titellose Saison

Durch das vorzeitige Aus im Pokal droht dem FCB - immerhin 20-maliger Schweizer Meister und 13-maliger Pokalsieger - eine titellose Saison. In der Liga beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Young Boys Bern bereits 16 Punkte. In der Europa League scheiterte Basel bereits in der Qualifikation an ZSKA Sofia.

Die Partie fand aufgrund widriger Platzverhältnisse in Winterthur im Basler St. Jakob-Park statt Der von Ex-BVB-Profi Ralf Loose trainierte Tabellenfünfte der Challenge League führte zur Pause nach Treffern von Samir Ramizi (18.) und Roman Buess (42., Foulelfmeter) mit 2:0. Mit drei Treffern binnen zehn Minuten durch Oliveira Alves (50.), Gezim Pepsi (58.) und erneut Ramizi (60.) zog Winterthur auf 5:0 davon.

Zwar konnte der Topfavorit durch Pajtim Kasami (78.) und Goncalo Cardoso (82.) in der Schlussphase noch verkürzen, doch Anas Mahamid (86.) beendete mit dem sechsten Treffer für Winterthur jegliche Hoffnungen. In der Nachspielzeit vergab der Außenseiter sogar noch weitere Großchancen.