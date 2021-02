Den FC Bayern haben nach dem Gewinn der Klub-WM durch den 1:0-Erfolg im Finale gegen Tigres zahlreiche Glückwünsche zum historischen sechsten Titel in einem Jahr erreicht.

Einen ganz besonderen Gruß schickte ein ehemaliger Bayern-Trainer - und unterbreitete den Münchnern dabei ein spektakuläres Angebot.

"Große Glückwünsche an die gesamte Bayern-Familie für diesen unglaublichen Erfolg, Klub-Weltmeister zu werden, und besonders, sechs von sechs Titeln zu gewinnen", sagte der heutige ManCity-Coach Pep Guardiola in einer Videobotschaft und ergänzte: "Wir sind so stolz, ich bin so stolz."

Pep Guardiola gratuliert FC Bayern zur Klub-WM

Der 50-Jährige, der von 2013 bis 2016 beim deutschen Rekordmeister an der Seitenlinie stand, gratulierte insbesondere "Hansi (Flick, Anm. d. Red.), den Spielern und dem Team im Hintergrund für diese großartige Sache".

Zugleich aber erinnerte Guardiola Flick daran, dass es schon einmal einen Trainer gegeben habe, der alle sechs Titel geholt habe - und meinte damit natürlich sich selbst, der das Kunststück in der Saison 2008/09 mit dem FC Barcelona geschafft hatte.

Und dann machte er den Bayern ein Angebot, das sie eigentlich fast nicht ablehnen können.

Guardiola: "Vielleicht kann ich Messi anrufen"

"Vielleicht kann ich Messi und Co. anrufen und wir spielen um den siebten Titel", meinte Guardiola augenzwinkernd: "Sagt mir, wann und wo, und wir werden da sein!"

Seine Botschaft schickte Guardiola zwar auf Englisch, zumindest einen bayerischen Satz aber hat er natürlich nicht verlernt.

"Glückwunsch noch mal, liebe Bayern-Familie", beendete er seine Nachricht, und fügte abschließend an: "Mia san mia!"

