Horrorunfall beim FC Porto!

Im Duell mit Belenenses SAD in der portugiesischen ersten Liga ist es zu einem heftigen Crash gekommen. Portos Nanú wurde in der 85. Minute vom gegnerischen Keeper Stanislav Kritciuk mit voller Wucht am Kopf getroffen.

Der Nationalspieler Guineas blieb daraufhin am Boden liegen. Die Spieler beider Mannschaften riefen sofort um medizinische Hilfe.

Der 26-Jährige lag in der Folge minutenlang auf dem Rasen und wurde von den medizinischen Teams betreut, bevor er mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Pepe gibt leichte Entwarnung

"Ich wünsche unserem Teamkollegen, dass er bald wieder fit wird. Die Ärzte im Krankenwagen sagten mir, dass es ihm gut geht und er wieder bei Bewusstsein war", gab Brasilien-Star Pepe nach der Partie leichte Entwarnung.

Das Spiel wurde nach der langen Unterbrechung fortgeführt. Porto mühte sich in Unterzahl zu einem 0:0-Unentschieden, das Auswechselkontingent hatten die Gäste bereits vor Nanús Verletzung ausgeschöpft. (SERVICE: Alles zum internationalen Fußball)