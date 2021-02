Bayern München hat bei der Klub-WM in Katar das Finale erreicht und greift nach dem erträumten sechsten Titel!

Der Rekordmeister setzte sich im Halbfinale gegen Al Ahly SC mit 2:0 (1:0) durch. Die Tor für die Bayern erzielte Weltfußballer Robert Lewandowski (17., 88.) (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Im Finale trifft der Champions-League-Sieger am Donnerstag auf den der mexikanischen Ex-Meister UANL Tigres. Der Gewinner der Königsklasse Nord- und Mittelamerikas hatte sich im ersten Halbfinale überraschend gegen den brasilianischen Rekordmeister Palmeiras Sao Paulo durchgesetzt. Mit dem zweiten Triumph beim Turnier der Kontinente nach 2013 wären die Bayern nach dem FC Barcelona 2009 erst der zweite Klub, der das "Sextuple" holt.

Bayern-Trainer Hans-Dier Flick ließ mit Niklas Süle und Leroy Sané zwei Nationalspieler zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Dafür stand der spanische Mittelfeldspieler Marc Roca etwas überraschend in der Startelf. Die Innenverteidigung bildeten Jérôme Boateng und David Alaba (SERVICE: Spielplan der FIFA Klub WM)

FC Bayern: Lewandowski mit Doppelpack

Dem FC Bayern war von Beginn an keine Müdigkeit nach der strapaziösen Anreise anzumerken. Im mit 12.000 Zuschauern, darunter auch Frauen und der Bayern-Fanklub "Pack ma's Doha", gefüllten Ahmed Bin Ali Stadion übernahmen er von Beginn an die Kontrolle und dominierte die Partie fortan nach Belieben.

Flicks Taktik, gegen die schnellen und technisch beschlagenen Ägypter mit einer Doppel-Sechs um Geburtstagskind Joshua Kimmich (26) und Marc Roca "ein bisschen kompakter" zu stehen, erwies sich als goldrichtig.

Folgerichtig brachte Robert Lewandowski die Bayern in der 17. Spielminute in Führung. Nach Pass von Serge Gnabry stand sieben Meter vor dem gegnerischen Tor frei und vollendete in bester Mittelstürmermanier. Chancen die Führung auszubauen, hatten die Bayern in Hülle und Fülle. Doch Roca (24., 27.), Lewandowski (37.) und Kimmich (43.) schafften es nicht gegen sich wacker wehrende Ägypter auf 2:0 zu erhöhen.

Tu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierte sich die Partie deutlich ausgeglichener, da Al Ahly mutiger zu Werke ging. Richtigen Zug zum Tor entwickelte der Serienmeister aus Nordafrika aber nicht.

Flick wechselte in der 62. Spielminute Sané für Gnabry ein. Auch mit ihm fehlte den Bayern die absolute Gier nach dem zweiten Treffer. Zwingende Torchancen ergaben sich in Durchgang zwei lange nicht.

Die Beine der Bayern-Spieler wurden immer müder. Frischen Wind und mehr Kreativität brachten auch die Einwechslungen von Eric Maxim Choupo-Moting, Corentin Tolisso und Jamal Musiala nicht.

Erst in der 88. Spielminute stellte Lewandowski die Weichen endgültig auf Finale. Nach Flanke von Sané köpfte der Pole aus kurzer Distanz ein.

