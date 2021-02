Rio de Janeiro (SID) - Brasiliens Fußball-Startorhüter Alisson trauert um seinen Vater. Der 28-Jährige, bei Englands Meister FC Liverpool und in der Nationalmannschaft seit Jahren Stammkeeper, bekam am Donnerstag die traurige Nachricht, dass Jose Agostinho Becker in einem See auf dem Landgut der Familie ertrunken ist. Freunde hatten den Leichnam des 57-Jährigen am späten Mittwochabend nach stundenlanger Suche gefunden.

Alisson, 2019 von der FIFA zum Welttorhüter gekürt, bestätigte über seine Agentur brasilianischen Medien den Vorfall, ohne Details zu nennen. Liverpool bestreitet am Sonntag in der Premier League bei Sheffield United sein nächstes Pflichtspiel und erwartet am 10. März den Bundesligisten RB Leipzig zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (Hinspiel: 2:0).

Wie Vater Jose Agostinho, der Amateurfußballer war, schlug auch Alissons Bruder Muriel die Torwartlaufbahn ein. Der 34-Jährige ist Stammkeeper bei Brasiliens Erstligisten Fluminense FC aus Rio de Janeiro.