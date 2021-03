Erobert bald das nächste Wunderkind der Haaland-Familie den Fußball?

Albert Braut Tjaaland, Cousin von BVB-Star Erling Haaland, macht in Molde auf sich aufmerksam.

Der 17-Jährige war im Sommer 2020 von der Jugend von FK Bryne in den Molde-Nachwuchs gewechselt – und trifft seitdem wie am Fließband.

Laut ESPN hat Tjaaland für Moldes U19 64 Tore in 37 Partien erzielt – eine wahnsinnige Quote. Zuvor traf er für Bryne 40 Mal in 31 Spielen.

Und bald soll die Beförderung kommen! Wie ESPN unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, steht Tjaaland vor dem Sprung in Moldes Profiteam. Die neue Saison der Eliteserien soll am 5. April beginnen.

Tjaaland tritt in Haalands Fußstapfen

Bei Bryne und Molde hatte sich einst schon Haaland entwickelt, ehe der Angreifer 2019 zu RB Salzburg wechselte. Tjaaland, auch Mittelstürmer, tritt also in Haalands Fußstapfen.

"Ich habe mich für Molde entschieden, weil sie dort sehr gute Voraussetzungen und Möglichkeiten haben", hatte der Teenager der norwegischen Zeitung Verdens Gang 2020 gesagt: "Sie haben mich sehr gut empfangen, waren sehr interessiert an mir und haben mit mir einiges vor."

Wer ihm den Tipp mit Molde gegeben hat? Natürlich sein großer Cousin. "Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, dort könne ich mich gut entwickeln", verriet Tjaaland, betonte aber auch: "Die Entscheidung habe ich selbst getroffen."