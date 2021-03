Lukas Podolski hofft auf eine Fortsetzung seiner Karriere über den Sommer hinaus. Das sagte der 35-Jährige im Gespräch mit der türkischen Sportzeitung Fanatik.

"Ich habe noch Hunger auf Fußball", sagte der Weltmeister von 2014: "Wenn ich ein gutes Angebot bekomme, möchte ich noch zwei bis drei Jahre spielen." Bereits "ein paar Klubs" hätten ihr Interesse mitgeteilt.

Podolskis Vertrag beim türkischen Erstligisten Antalyaspor läuft in diesem Sommer aus, wirklich glücklich ist der Offensivspieler dort nicht mehr. "Natürlich bin ich mit dieser Situation nicht zufrieden, weil ich mehr spielen will", sagte Podolski. In den vergangenen Wochen kam er überwiegend von der Bank, plagte sich zwischenzeitlich allerdings auch mit einer Kapselverletzung herum.