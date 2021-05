Vor einer Woche hatte Mario Götze beim 2:2 gegen den SC Heerenveen noch als Vorlagengeber in Eredivisie geglänzt.

Nun blieb der Rio-Weltmeister bei der PSV Eindhoven außen vor: Götze stand beim 2:0 (1:0)-Erfolg bei Willem II Tilburg nicht im Kader des Tabellenzweiten, dafür kam Nationalspieler Philipp Max über die volle Distanz zum Einsatz.

Götzes Fehlen wurde mit einer leichten, nicht näher geschilderten Verletzung begründet - er sei nicht fit und daher in Eindhoven geblieben, niederländische Medien schrieben, auch ein Einsatz in der kommenden Woche sei fraglich.

Für den 28-Jährigen rückte in dieser Saison erstmals Marco van Ginkel in die Startformation von Trainer Roger Schmid.

Raubüberfall auf Götze-Teamkollege Zahavi

Überschattet wurden die Vorbereitungen auf das Spiel allerdings von einem Schockmoment für Eran Zahavi.

Der israelische Nationalspieler hatte unmittelbar vor dem Anstoß erfahren, dass in seinem Haus in Amsterdam ein Raubüberfall stattgefunden hatte.

Zahavis Ehefrau Shai und seine drei Kinder waren zum Zeitpunkt des Überfalls anwesend, wurden von einem der Einbrecher mit vorgehaltener Waffe bedroht und gefesselt, hieß es beim hebräischsprachigen Nachrichtenportal Ynet.

Mehr noch: Die Täter schnitten Zahavis Gattin auch noch die Haare ab, schlugen eines der Kinder, die danach zumindest keinen weiteren körperlichen Schaden erlitten.

Zahavi lebt nicht in der Nähe von Eindhoven, weil Amsterdam eine größere israelische Gemeinde hat und seine Familie sich so schneller akklimatisieren wollte nach dem Wechsel Ende 2020 vom chinesischen Superleague-Team Guangzhou R & F in die Niederlande.