Mit seinem 100. Tor im Trikot von Juventus Turin hat Superstar Cristiano Ronaldo dem italienischen Fußball-Rekordmeister zu einem wichtigen Sieg im Champions-League-Rennen verholfen. Beim 3:1 (2:0) bei Sassuolo Calcio traf der Portugiese zum 2:0 (45.), laut ESPN ist Ronaldo der erste Profi, der in drei verschiedenen Ländern die 100-Tore-Marke geknackt hat. Auch für Manchester United und Real Madrid war ihm das gelungen.

Durch den Sieg hielt der Tabellenfünfte Juventus mit 72 Punkten Kontakt zum SSC Neapel (4./73), der am Dienstag Udinese Calcio geschlagen hatte (5:1). Auch Atalanta Bergamo (2.) mit Nationalspieler Robin Gosens und der AC Mailand (3./beide 75) gewannen am Mittwoch. Bergamo schlug Abstiegskandidat Benevento Calcio 2:0 (1:0), Milan fertigte den FC Turin mit 7:0 (2:0) ab.

Juventus startete schwach und konnte sich bei Torwart Gianluigi Buffon bedanken. Der 43-Jährige, der am Dienstag seinen von Juve Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, hielt einen Foulelfmeter (16.). Adrien Rabiot (28.) brachte Juve in Führung, dann schlug Ronaldo in seinem 131. Einsatz für den Klub zu. Sassuolo verkürzte durch Giacomo Raspadori (59.), Paulo Dybala sorgte für den Endstand (66.).