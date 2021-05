Die Super League gilt als gescheitert - drei von zwölf Gründungsmitglieder kämpfen aber weiter hartnäckig um das Millionen-Projekt.

In einem gemeinsamen Statement haben Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin am Samstag erklärt, dass sie die Einführung der Eliteliga weiter verfolgen wollen. Tags zuvor hatte die UEFA die neun anderen Klubs, die der Super League ursprünglich beigetreten waren, begnadigt.

In einem offiziellen Schreiben hatte der europäische Dachverband dem weiter abtrünnigen Trio dabei auch mit "disziplinarischen Konsequenzen" gedroht.

Real und Co. kommentierten dies so: "Die Gründungsklubs haben gelitten und leiden noch immer unter dem inakzeptablen Druck von Dritten." Die Sprache ist von Drohungen und Beleidigungen. Damit habe man sie an ihrer Pflicht gehindert, Lösungen für das fußballerische Ökosystem zu präsentieren.

"Das ist gesetzlich nicht zu tolerieren und die Gerichte haben bereits für die Super League entschieden und die FIFA und die UEFA aufgefordert, die Einflussnahme, die das Projekt auf irgendeine Weise behindern könnte, zu unterlassen, solange die Prozesse laufen."

