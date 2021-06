Es ist bereits drei Jahre her, als Wayne Rooney das letzte mal für die Nationalmannschaft Englands auflief. Nun soll er sein Comeback geben.

Der frühere Nationalspieler der Three Lions soll am 4. September am Charity Match der UNICEF teilnehmen, welches zwischen den beiden Mannschaften England und Soccer Aid World XI FC bestritten werden soll. Rooney soll dabei Teil des englischen Teams sein.

Neben ihm sollen Premier-League-Legenden wie Fara Williams, Micah Richards, Gary Neville, Paul Scholes, Roberto Carlos und Patrice Evra auflaufen. Auch Sprint-Weltmeister Usain Bolt wird am Duell teilnehmen.

Im Gespräch mit dem Mirror war Rooney die Vorfreude bereits anzumerken: "Ein Englandtrikot anzuziehen, ist immer etwas besonderes. Ich bin absolut begeistert, es im Soccer Aid für UNICEF kommenden September wieder tun zu dürfen."

Und weiter: "Das England-Team im vergangenen Jahr zu managen, war für mich großartig. Da ich dort ständig Spieler in meiner Umgebung hatte, bekam ich Lust, meine Fußballschuhe wieder anzuziehen - jetzt habe ich die Chance, dies ein letztes mal zu tun."

Rooney ist aktuell 35 Jahre alt. Für England schoss die Machester-United-Legende insgesamt 35 Tore. Aktuell arbeitet er als Trainer des englischen Zweitligisten Derby County.