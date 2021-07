Johan Derksen, der frühere Profifußballer und langjährige Chefredakteur von Voetbal International, hat die Führung des niederländischen Fußballverbands für ihr Vorgehen bei der Suche nach einem Nachfolger von Bondscoach Frank der Boer heftig kritisiert.

Der frühere HSV-Profi Nico-Jan Hoogma, inzwischen Direktor Spitzenfußball beim niederländischen Verbands KNVB, hatte durchblicken lassen, dass der neue Mann für Oranje jemand "mit Aura" sein müsse.

"Dann schaut man sich um und landet bei Henk ten Cate und Louis van Gaal", sagte Derksen.

"Sie haben beide einen Makel. Louis ist ein widerlicher Mann, aber ein großartiger Trainer." Ten Cate habe "das Aussehen eines B-Schauspielers aus einem Gangsterfilm aus Chicago. Ein bisschen halbkriminell", urteilte der renommierte Journalist. "Er ist kein Aushängeschild des KNVB und des Oranje-Kaders, aber als Trainer ist er ein echter Boss.“

Ten Cate selbst hatte allerdings bereits ausgeschlossen, die Nationalmannschaft zu übernehmen.

"Ich verstehe, dass es an Louis als Trainer nicht viel zu kritisieren gibt", räumte Derksen ein, aber am Menschen van Gaal ließ er kein gutes Haar. "Diese ekelhaften Bilder von ihm, wie er während seiner Zeit in Bayern schreit... Sollen wir ihn wirklich wieder zum Cheftrainer machen?"

Derksen: Fan des Fußballfachmanns van Gaal, aber ...

Er sei durchaus "Fan des Fußballfachmanns van Gaal. Ich stimme fast immer mit seinen Fußballentscheidungen überein", sagte Derksen. "Aber von einem Mann in diesem Alter kann man ein anderes Verhalten erwarten."

Dass sich der KNVB wieder mit denselben alten Namen beschäftige, sei ein Armutszeugnis. "Jedes Mal, wenn es ein Problem mit der niederländischen Nationalmannschaft gibt, müssen wir Dick Advocaat zurückholen oder schauen, ob Guus Hiddink noch fit genug ist."

Es sei an der Zeit, sich jüngeren Trainern zuzuwenden.

Derksen hat auch einen konkreten Vorschlag parat: "Giovanni van Bronckhorst ist ein tadelloser Mann. Ein anständiger Kerl, der sich gut ausdrücken kann, aber nicht der komplette Chef-Typ. Aber diese Generation muss irgendwann übernehmen."