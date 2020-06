Der Ball rollt wieder in Italien - und der Re-Start des Calcio hat es direkt in sich!

Denn schon in der ersten Halbzeit der Pokalpartie zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand haben sich die Ereignisse überschlagen.

CR7 verschießt Elfer - Rebic sieht Rot

Keine Viertelstunde war das Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia alt, da stand Juve-Superstar Cristiano Ronaldo am Elfmeterpunkt bereit zum Einnetzen.

Milan-Außenverteidiger Alex Sandro hatte zuvor im Strafraum den Ball mit der Hand gespielt, nach VAR-Überprüfung gab es den Pfiff für die Alte Dame.

Allerdings hatte Milan Glück im Unglück! Denn CR7 traf gegen Gianluigi Donnarumma im Milan-Tor nur den linken Pfosten und vergab die große Chance zur Führung (16. Minute).

Ronaldo und Rebic erneut im Fokus

Doch damit nicht genug: Im direkten Anschluss an diese Szene flog Milans Ante Rebic nach einem Kung-Fu-Tritt mit Rot vom Platz (17.). Der Kroate hatte einen langen Ball abfangen wollen, war dabei aber mit gestrecktem Bein in Juve-Verteidiger Danilo gesprungen.

Mit Ronaldo und Rebic standen zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet die beiden Protagonisten aus dem Hinspiel im Mittelpunkt.

Rebic hatte Milan am 13. Februar nach einer Stunde in Führung gebracht, CR7 hatte - ebenfalls per Elfmeter - in der Nachspielzeit für den Ausgleich sorgen können.