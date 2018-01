Zinedine Zidane darf nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Valencia vorerst als Trainer von Real Madrid weitermachen. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

Nach der blamablen 1:2-Heimniederlage gegen Leganes und dem damit verbundenen Aus im Pokal-Viertelfinale stand er stark in der Kritik. Liverpool Jürgen Klopp wurde sogar schon als Nachfolger gehandelt.

Bedanken kann sich der Franzose bei seinem Star-Sturm um Karim Benzema, Gareth Bale und Doppelpacker Cristiano Ronaldo (DATENCENTER: Tabelle)

Erstmals seit 279 Tagen stand das Dreigestirn "BBC" bei den "Königlichen" wieder zusammen auf dem Platz und zeigte große Spiellaune.

Der portugiesische Europameister war zunächst in der 16. Minute vom Punkt erfolgreich, nachdem er zuvor selbst von Martin Montoya gefoult worden war. In der 38. Minute gelang Ronaldo ebenfalls per Strafstoß sein achter Saisontreffer. Martin Montoya hatte zuvor Benzema im Strafraum von den Beinen geholt.

Das vorentscheidende 3:1 erzielte nach einem herrlichen Doppelpass mit Asensio der Brasilianer Marcelo in der 84.Minute. Den Schlusspunkt setzte der deutsche Weltmeister Toni Kroos (89. Minute) kurz vor Schluss.

Für Valencia traf zum zwischenzeitlichen 1:2 Santi Mina in der 58. Minute.(Spielplan/Ergebnisse)