Es läuft für Real-Star Cristiano Ronaldo!

Der Portugiese in Diensten von Real Madrid erzielte am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Juventus Turin ein Traumtor per Fallrückzieher. Mitspieler, Gegner und Presse verneigten sich vor CR7.

Doch der Appetit auf Fallrückzieher ist Ronaldo offenbar immer noch nicht vergangen, wie ein Video aus dem Training der Königlichen zeigt. Dani Caravajal schlägt eine hohe Flanke vors Tor und der 33-Jährige steigt hoch in die Luft und schießt den Ball ins Netz.

Doch diesmal gibt es statt eines Jubels nur einen anerkennenden Blick hinüber zu Vorlagengeber Caravajal.

Real Madrid trifft am Sonntag auf Stadtrivale Atletico Madrid (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) und kann mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Rojiblancos heranrücken. Ob Ronaldo erneut ein Fallrückzieher gelingt?

