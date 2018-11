Doping-Ärger um Sergio Ramos: Der Kapitän von Real Madrid hat in der Vergangenheit offenbar gleich zweimal gegen Doping-Richtlinien verstoßen.

Das geht aus Unterlagen der Enthüllungsplattform Football Leaks hervor, aus denen der Spiegel und der NDR zitieren. Der jüngste Fall soll sich demnach im April bei einem spanischen Ligaspiel zwischen Real und dem FC Malaga zugetragen haben. (LaLiga: SD Eibar - Real Madrid, 13 Uhr im LIVETICKER)

Ein führender Mitarbeitet der spanischen Anti-Doping-Agentur AEPSAD habe Ende September einen Brief an den Chef der medizinischen Abteilung von Real Madrid geschickt. Darin gehe es um eine Dopingkontrolle vom 15. April 2018 nach dem Spiel in Malaga.

Ramos duschte vor Dopingprobe

Ramos soll vor dem Test geduscht haben, obwohl ihn ein Kontrolleur mehrfach davor gewarnt habe. Das Baden oder Duschen vor einem Urintest verstößt gegen das Anti-Doping-Gesetz des Landes. Es kann laut Spiegel als Behinderung eines Teils der Dopingkontrollverfahren ausgelegt werden.

Für so einen Fall könnte es weitreichende Sanktionen geben - eine Geldstrafe bis 300.000, Punktabzug oder Zwangsabstieg. Ramos könnten dabei bis zu vier Jahre Sperre drohen. Eine Anfrage des Recherchenetzwerks EIC, das die Dokumente mit dem Spiegel auswerte, an den Verein und Ramos selbst blieb unbeantwortet.

Ärger auch bei CL-Finale 2017

Und auch beim Champions-League-Finale 2017 in Cardiff gab es offenbar Wirbel um Ramos. Die nach dem Sieg über Juventus Turin abgegebene Dopingprobe soll Spuren von Dexamethason enthalten haben. Das Cortisonpräparat steht auf der Liste der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Es darf im Wettkampf nicht eingesetzt werden.

Vor dem Wettkampf ist die Einnahme allerdings erlaubt, wenn es im Formular der Dopingkontrolle festgehalten wird – doch das wurde es in diesem Fall nicht.

Die Schuld für dieses Versäumnis nahm der Arzt von Real auf sich. Er erklärte auf Anfrage der WADA, Ramos am Tag vor dem Finale zwei Spritzen Dexamethason in Knie und Schulter gespritzt zu haben. Er trug allerdings offenbar einen anderen, ebenfalls verbotenen Wirkstoff in die Liste ein. Das genügte der UEFA offenbar als Begründung.

Am Freitagabend nahm Real zu den Vorwürfen Stellung. In einem Statement erklärten Königlichen, Ramos habe die Anti-Doping-Regeln "niemand verletzt".

Zu dem Vorfall nach dem CL-Finale hieß es: "Die UEFA verlangte rechtzeitige Informationen und schloss die Angelegenheit wie in diesen Fällen üblich unverzüglich ab, nachdem sie von den Experten der WADA und der UEFA überprüft worden war."