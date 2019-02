Ein Doppel-Clasico als letzter Strohhalm in einer bislang verkorksten Saison - und den ersten Teil dazu total in den Sand gesetzt: (das Spiel zum Nachlesen im LIVE-TICKER)

Real Madrid hat im Halbfinalrückspiel der Copa del Rey gegen den verhassten Erzrivalen FC Barcelona eine 0:3 (0:0)-Lehrstunde erlebt und damit wohl seine letzte Möglichkeit vergeben, auf nationaler Ebene noch einmal in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Ein Treffer von Luis Suarez kurz nach der Pause (50.), Raphael Varane per Eigentor (69.) sowie erneut Suarez mit einem frechen Elfmeter-Lupfer im Panenka-Stil (73.) bereiteten den Königlichen eine Demütigung par excellence.

Damit verspielte das Team von Trainer Santiago Solar gegen die Katalanen mit einem ganz starken Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen den nächsten spanischen Titel. Schon in der Hinrunde der Meisterschaft hatte Barcelona den Rivalen mit 5:1 demontiert. In La Liga liegt Madrid nach 25 Spieltagen als Tabellendritter bereits neun Zähler hinter Barca und zwei hinter dem Stadtrivalen Atletico Madrid. In der Copa del Rey liegt der letzte Erfolg des Rekordchampions bereits fünf Jahre zurück.

Ter Stegen reagiert glänzend

Dabei hatte sich Real, das im Pokal seither stets Barca den Vortritt lassen musste, mit einem 1:1 vor drei Wochen in Barcelona eine gute Ausgangslage verschafft.

Doch es sollte anders kommen. Real mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf machte vor der Pause viel Druck und kam zu einigen Chancen, ter Stegen bestätigte allerdings seine derzeit so starke Form und reagierte mehrfach glänzend.

Als das Heimteam nach dem Wechsel noch mehr Risiko ging, schlugen die Gäste um Superstar Lionel Messi eiskalt zu und stellten den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf. Sowohl bei Suarez' erstem Treffer als auch bei Varanes Eigentor lieferte der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele die Vorlage.

Schon am kommenden Samstag (20.45/DAZN) kommt es in der Liga ebenfalls im Estadio Santiago Bernabeu zum nächsten Clasico, ehe Barcelona im Endspiel am 25. Mai in Sevilla nach dem fünften Pokalsieg in Serie greift. Der zweite Finalteilnehmer wird am Donnerstag (21.00/DAZN) zwischen dem FC Valencia und Betis Sevilla ermittelt, im Hinspiel hatte es ein 2:2 gegeben.

Real lässt Bale erst mal draußen

Der in der Kritik stehende Gareth Bale war bei Real zunächt auf der Bank geblieben, statt seiner stürmte Lucas Vazquez. Sergio Reguilon ersetzte als Linksverteidiger zudem Marcelo.