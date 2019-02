Drei Tage nach der 6:1-Gala in der Copa del Rey gegen den FC Sevilla musste der FC Barcelona in der Liga einen Rückschlag hinnehmen und verpasste seinen neunten Sieg in Folge.

Nach einem 0:2-Rückstand rettete der souveräne Spitzenreiter dank eines Doppelpacks von Lionel Messi gegen den FC Valencia aber immerhin noch einen Zähler.

In der 24. Minute gingen die forschen Gäste in Front. Nach einem schulbuchmäßigen Konter ließ Kevin Gameiro Keeper Marc-Andre ter Stegen mit einem wuchtigen Schuss keine Chance.

Acht Minuten später legte Valencia nach. Nach einem Foul an Daniel Wass erhöhte Daniel Parejo vom Elfmeterpunkt auf 2:0.

Doppelpack von Messi

In der 39. Minute keimte beim Tabellenführer wieder Hoffnung auf. Nach einem Foul an Nelson Semedo deutete Schiedsrichter Alberto Undiano Mallenco erneut auf den Elfmeterpunkt. Messi trat an und verkürzte souverän zum 1:2.

In Durchgang zwei folgte zu Beginn ein einziger Sturmlauf des Titelverteidigers, der aber nur einmal von Erfolg gekrönt wurde, als Messi das Leder in der 64. Minute von der Strafraumgrenze ins linke Eck schlenzte.

Die beiden schärfsten Barca-Verfolger Atletico und Real Madrid spielen erst am Sonntag gegen Betis Sevilla bzw. Deportivo Alaves.