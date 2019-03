Eines ist klar: In seiner Karriere hat Messi verdammt viele Traumtore geschossen. Es ist kaum möglich, sich an einzelne davon zu erinnern, da der Superstar uns mit so vielen traumhaften Buden überschwemmt, dass man den Überblick verliert.

Ein Messi-Tor hat sich allerdings in die Gedächtnisse jedes Fußball-Fans gebrannt. Eines der unglaublichsten, unerklärlichsten und vor allem schönsten Tore, das die Fußball-Welt je gesehen hat.

Der Durchbruch von Messi

Erzielt hat es der Ausnahmekicker vor langer Zeit. Genauer gesagt in der Saison 2006/07 und noch genauer am 18. April 2007. Mit 19 Jahren. Am Donnerstag ist dieser Treffer nun von Fans zum besten Tor gewählt worden, das der FC Barcelona je erzielt hat.

Das legendäre Tor fiel im Halbfinale der Copa del Rey. Der FC Barcelona traf auf den FC Getafe. Der Treffer bedeutete den Durchbruch des Spielers, der heute als der talentierteste gilt, der je gegen einen Ball getreten hat.

Rund Fünf Meter vor der Mittellinie bekam Messi an diesem 18. April im Camp Nou den Ball. 11 Sekunden später lag die Kugel im gegnerischen Netz. Doch wie war das passiert?

Ein traumhaftes Solo

Zunächst vernaschte der Zauberfuß mit seinen ersten Kontakten den ersten Gegenspieler und tunnelte den zweiten noch vor der Mittellinie. Dann begann er sein unwiderstehliches Solo, das längst Kultstatus hat.

Vor dem Sechzehner machte er gleich drei Gegenspieler dermaßen nass, dass sie nach dem Spiel wohl über ein Karriereende nachgedacht haben. Zur Krönung ließ er den Gäste-Keeper lässig stehen und lupfte die Kugel über den letzten hereingrätschenden Gegenspieler.

Sofort wurden Erinnerungen an das legendäre Solo von Diego Maradona wach. "Messi verkleidet sich als Maradona", titelte die "Diario AS", nach dem denkwürden Abend. "Mit diesem Treffer ging Messi in die Fußball-Geschichte ein", schrieb das Fachblatt "Sport" und der damalige Barca-Coach Frank Rijkaard nannte das Tor seines Schützlings "ein Kunstwerk".

Messi widmet das Tor Landsmann Maradona

Die Presse huldigte den kleinen Floh als "Mozart des Fußballs" und "fußballerisches Juwel". Aus der ganzen Welt wurden Lobeshymnen auf den kommenden Superstar gesungen. In Argentinien gilt Messi seitdem als der legitime Nachfolger von Diego Maradona, der vor ihm als einer der besten Fußballer aller Zeiten galt.

Was das Tor NOCH größer machte als es zunächst aussah, war Messis Reaktion nach seiner legendären Bude. "Ich hatte von Anfang an das Tor im Visier gehabt", erinnerte er sich nüchtern. "Ich habe gesehen, dass es in der Abwehr eine Lücke gab."

In der Stunde seines – bis dahin – größten Erfolgs dachte er an seinen Landsmann und Vorgänger. Messi widmete sein Tor Maradona, der sich zu dieser Zeit im Krankenhaus befand.

"Ich hoffe, dass Diego bald wieder gesund wird", sagte er. Diesen Kerl kann man einfach nur lieben.