Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi hat den FC Barcelona im 174. Stadtderby zum Sieg geschossen und seinen Klub der 26. spanischen Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gebracht. (Liveticker zum nachlesen)

Der Argentinier traf beim 2:0 (0:0) gegen den kleinen Nachbarn Espanyol in der 77. Minute per Freistoß und erhöhte nach einem Konter, den Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen mit einem langen Abwurf eingeleitet hatte, in der 90. Minute.

Für Messi waren es die Saisontore 30 und 31 in La Liga. Barca blieb damit zum 20. Mal in Folge in der Liga gegen Espanyol ungeschlagen (16 Siege, vier Remis). Nach dem 29. Spieltag haben die Katalanen nunmehr 69 Punkte auf dem Konto, Verfolger Atletico Madrid (56) spielt am Samstagabend bei Deportiva Alaves. Am Sonntag trifft der Erzrivale Real Madrid auf Schlusslicht SD Huesca.