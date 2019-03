Nach dem überraschenden Aus in der Europa League hat sich der spanische Spitzenklub FC Sevilla von seinem Trainer Pablo Machin getrennt.

Die Entlassung des 43-Jährigem sei eine Reaktion auf "eine ganze Reihe schlechter Ergebnisse in den vergangenen Wochen", teilte Sevilla am Freitag mit.

Vorerst wird Sportdirektor Joaquin Caparros die Mannschaft betreuen, der 63-Jährige war bereits im vergangenen April als Trainer eingesprungen.

Das Team aus Andalusien war am Donnerstagabend überraschend im Europa-League-Achtelfinale an Slavia Prag gescheitert. In der Liga ist Sevilla Sechster, drei der vergangenen fünf Spiele gingen aber verloren.