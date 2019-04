Nach dem Sieg gegen Athletic am Sonntag trainierten die Königlichen am Ostermontag - mit dabei war auch Vinicius Junior. Der Brasilianer zeigte sich wieder fit, trainierte vollumfänglich und könnte bald wieder zum Einsatz kommen. Einem Comeback gegen Getafe am kommenden Donnerstag steht nichts im Wege.

Torhüter Thibaut Courtois und Angreifer Mariano Diaz kehrten zudem ins Teamtraining zurück. Zwar warten auf die Blancos nun zwei Auswärtsspiele, beide finden jedoch nahe Madrid statt, sodass keine hohe Reisebelastung auftreten sollte. Auf den Trip zu Getafe am Donnerstag folgt am Samstag das Duell mit Abstiegskandidat Rayo Vallecano.

Auf dem Trainingsplatz fehlten Sergio Ramos und Alvaro Odriozola, die sich noch von ihren jeweiligen Verletzungen erholen.