Real Madrid muss vorerst auf James Rodríguez verzichten.

Der Kolumbianer zog sich am Samstag im La-Liga-Spiel gegen Real Valladolid (1:1) eine Muskelverletzung im rechten Unterschenkel zu. Das teilten die Königlichen nach einer eingehenden Untersuchung am Montag mit.

Wie lange der Offensivspieler, der in den vergangenen zwei Jahren an den FC Bayern verliehen war, genau ausfällt, war offen.

Laut spanischen Medienberichten wird der 28-Jährige mindestens das kommende Ligaspiel beim FC Villarreal verpassen.

James stand am Samstag erstmals seit seiner Rückkehr nach Madrid in der Startelf der Königlichen, musste in der 57. Minute allerdings wegen seiner Verletzung vorzeitig ausgewechselt werden.