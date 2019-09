Der FC Barcelona kommt nach seinem Stotterstart in Fahrt.

Die mit vier Punkten gestarteten Katalanen schlugen den FC Valencia mit 5:2 (2:1). Barca-Teenie Ansumane Fati traf bereits in der zweiten Minute zur Führung für die Katalanen. Fünf Minuten später bereitete er den Treffer von Teamkollege Frenkie de Jong vor (7.). Damit ist der 16-Jährige der erste Teenie in La Liga, der ein Tor und ein Assist in einem Spiel sammelte.

In der 27. Minute erzielte Kevin Gameiro den Anschlusstreffer für die Gäste.

Piqué stellt alten Abstand her

Im zweiten Durchgang stellte Verteidiger Gerard Piqué wieder den alten Abstand her (51.). Luis Suarez erzielte anschließend noch ein Doppelpack (61., 82.). Der Treffer von Maxi Gomez in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

Bei Barcelona fehlte Lionel Messi mit einer Verletzung.

Der spanische Meister trifft in der Champions League am Dienstag auf Borussia Dortmund (Champions League: Borussia Dortmund - FC Barcelona ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Atlético patzt

Derweil hat das bisher noch ungeschlagene Atlético Madrid überraschend verloren.

Die Rojiblancos unterlagen am Samstagabend bei Real Sociedad San Sebastian mit 0:2 (0:0). Martin Ödegaard (58.), per abgefälschtem Schuss und Nancho Monreal (61.), nach einem Patzer von Atleti-Keeper Jan Oblak, sorgten per Doppelschlag für die Entscheidung zugunsten der Basken.