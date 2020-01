Marc-André ter Stegen wird wohl erst nach dem spanischen Supercup ins Tor des FC Barcelona zurückkehren.

Der 27-Jährige verpasst aufgrund von Sehnenproblemen im rechten Knie das Ligaderby gegen Espanyol Barcelona am Samstag und aller Voraussicht nach auch den Supercup in der kommenden Woche. Das bestätigte Trainer Ernesto Valverde am Freitag.

Auf die Frage, ob sich ter Stegen einer Operation unterziehen müsse, antwortete Valverde: "Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Unser Plan ist, dass es besser wird und wir nicht zum Äußersten greifen müssen."

Der Klub hatte am Montag mitgeteilt, dass der deutsche Torhüter vorerst pausieren muss. Nach dem letzten Ligaspiel des vergangenen Jahres gegen Deportivo Alavés sei entschieden worden, mit der Behandlung des ehemaligen Gladbachers zu beginnen.

Im Halbfinale der erstmals als Viererturnier in Saudi-Arabien ausgetragenen Supercopa treffen die Katalanen am kommenden Donnerstag auf Atlético Madrid (Supercopa: FC Barcelona - Atlético Madrid am 9. Januar ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Der zweite Teilnehmer des Finals am 12. Januar wird einen Tag zuvor in der Partie zwischen dem FC Valencia und Real Madrid ermittelt (Supercopa: FC Valencia - Real Madrid am 8. Januar ab 20 Uhr im LIVETICKER).