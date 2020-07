Der FC Barcelona muss im Titelkampf zumindest vorläufig auf den französischen Weltmeister Samuel Umtiti verzichten. Wie die Katalanen am Freitag mitteilten, laboriert der 26-Jährige an Knieprobleme und wird am Sonntag (La Liga: FC Villarreal - FC Barcelona am Sonntag ab 22 Uhr im LIVETICKER) für die Partie beim FC Villarreal ausfallen. Einen genauen Zeitpunkt für eine Rückkehr konnte Barca nicht nennen.

Seit dem Re-Start in La Liga kam Umtiti nur in zwei von sechs Spielen zum Einsatz. Umtiti hat sich in seinen vier Jahren beim 26-maligen Meister bereits des Öfteren verletzungsanfällig gezeigt.

Fünf Spieltage vor Abschluss der Saison hat Barca als Zweiter vier Punkte Rückstand auf Rekordmeister Real Madrid.

