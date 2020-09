Philippe Coutinho ist zurück beim FC Barcelona!

Der Offensivspieler trainierte am Freitag wieder bei den Katalanen mit. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Coutinho war im vergangenen Sommer von Barca auf Leihbasis zum FC Bayern gewechselt. Bei den Münchnern gewann er das Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Wegen der Corona-Pandemie und des Finalturniers der Champions League war Coutinhos Vertrag verlängert worden, der Deutsche Rekordmeister entschied sich allerdings dagegen, die Kaufoption, die 120 Millionen Euro betragen haben soll, zu ziehen. Deswegen kehrte der 28-Jährige nun nach Barcelona zurück.

"Mit seiner Kreativität und seiner exzellenten Technik hat er unser Spiel in der Triple-Saison belebt", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch über Brasilianer, der in der abgelaufenen Saison bei 38 Pflichtspieleinsätzen elf Tore erzielte und weitere neun vorbereitete.

Ob Coutinho in Barcelona eine Zukunft hat, ist unklar. Monatelang hieß es, die Katalanen planen ohne den Brasilianer.

Mit dem Wechsel auf der Trainerbank zu Ronald Koeman könnte sich die Situation aber ändern. "Der Trainer trifft die Entscheidung. Wenn er will, dass Coutinho bleibt, wird er nächstes Jahr bei uns spielen", sagte Präsident Josep Bartomeu zuletzt bei Barcelona TV.

Womöglich hängen Coutinhos Chancen auch von der endgültigen Entscheidung Lionel Messis ab.