Titelverteidiger Real Madrid ist mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf im Halbfinale des spanischen Fußball-Supercups ausgeschieden. Gegen Außenseiter Athletic Bilbao verloren die Königlichen am Donnerstag 1:2 (0:2). Bilbao trifft im Finale am Sonntag (21.00 Uhr) in Sevilla auf Rekordsieger FC Barcelona (13), der am Mittwoch Real Sociedad San Sebastian im Elfmeterschießen mit 3:2 besiegt hatte.

Matchwinner für Bilbao war Raul Garcia, der in der 18. Minute zunächst einen Fehlpass von Pechvogel Lucas Vazquez nutzte und 20 Minuten später einen ebenfalls von Vazquez verursachten Foulelfmeter verwandelte. Real dominierte zwar, kam durch Karim Benzema aber nur noch zum Anschlusstreffer (73.).

Der Supercup hätte wie im Vorjahr in Saudi-Arabien ausgespielt werden sollen, er wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch nach Spanien verlegt. Barcas Halbfinale fand in Cordoba statt, Real und Bilbao spielten am Donnerstag in Malaga.