Die Tabellenführung lag für den FC Barcelona auf dem Silbertablett - doch die Katalanen nahmen das Geschenk der Konkurrenz nicht an.

In einem Nachholspiel setzte es für die Elf um Superstar Lionel Messi eine völlig unerwartete 1:2-Heimpleite gegen den FC Granada. (Tabelle von La Liga)

Dabei hatte Messi die Gastgeber in der 43. Minute noch in Führung gebracht und Barca zumindest virtuell auf Platz 1 in der Liga geschossen.

Atlético weiter an der Spitze

Nach dem Seitenwechsel drehten die Andalusier den Spieß um und schockten den Favoriten mit Toren von Darwin Machis (63.) und Jorge Molina (79.).

Statt zum ersten Mal in der laufenden Saison die Spitze zu übernehmen, bleibt Barca mit 71 Punkten auf Platz 3 hängen - hinter Tabellenführer Atlético Madrid (73) und dessen Lokalrivalen Real (71). Chancen auf die Meisterschaft hat auch der FC Sevilla, der einen Zähler dahinter liegt.

Der FC Granada verbesserte sich auf Platz acht und schnuppert sogar an den Europapokalplätzen.