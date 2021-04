Hochspannung im Titelrennen der spanischen La Liga!

Dank des 2:1-Sieges von Real Madrid im Clásico am Samstagabend gegen den FC Barcelona kämpfen mit den beiden Dauerrivalen und Atlético Madrid nun drei Teams beinahe auf Augenhöhe um die Meisterschaft.

Die spanischen Medien feiern die Partie im Estadio Alfredo di Stefano als "episch". Trotz der knappen Niederlage kommt Barca bei den Zeitungen nicht gut weg. (Tabelle von La Liga)

SPORT1 fasst Pressestimmen zum Clásico zusammen.

Marca: "Madrid veranstaltet ein gewaltiges Spektakel. Real verbringt die Nacht an der Tabellenspitze dank eines Siegs gegen Barcelona in einer epischen Partie während eines starken Gewitters."

Barca kassiert "Prügel"

Mundo Deportivo: "Was für Prügel! Barca fällt in Valdebebas wegen einer schlechten ersten Halbzeit, in der Benzema und Kroos nach 28 Minuten für ein 2:0 sorgen."

Sport: "Oje, was für Prügel!

as: "Madrid besiegt Barca im Regen in einer monumentalen Partie. Koeman: 'Der Schiedsrichter war entscheidend.'"

Estadio Deportivo: "Clásico und Tabellenführung. Benzema und Kroos schießen Real auf Platz eins und schüren Hoffnungen." (Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

L'Esportiu: "In höheren Händen. Barca verliert in Valdebebas eine Partie, in der sie keinen guten Fußball zeigen, die aber vom Schiedsrichter mitentschieden wird."