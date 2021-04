Der spanische Fußball-Erstligist FC Villarreal macht den treuen Fans ein ganz besonderes Geschenk. Präsident Fernando Roig verkündete, dass man die 17.173 Dauerkarten kostenlos an die Anhänger verteilen werde.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in der laufenden Saison noch keine Spiele mit Zuschauern stattfinden. Der Klub-Chef hofft, dass in der neuen Spielzeit wieder Zuschauer ins Estadio de la Ceramica zurückkehren dürfen, wenn die Impfkampagne in Spanien entsprechend umgesetzt ist.