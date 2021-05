Atlético Madrid hat seine Titelambitionen in Spaniens La Liga untermauert.

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann gegen Real Sociedad San Sebastián mit 2:1 (2:0) und festigte damit Platz eins in der Tabelle. (La Liga: Tabelle)

Carrasco und Correa bringen Atlético auf Kurs

Der Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona beträgt zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte. Barca hatte am Dienstag beim 3:3 bei UD Levante erneut Punkte liegengelassen. Real Madrid könnte mit einem Sieg in Granada am Donnerstag noch bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Atléti heranrücken. (La Liga: Ergebnisse und Spielplan)

Die Rojiblancos legten im heimischen Wanda Metropolitano gegen La Real stark los.

Yannick Carrasco (16.) und Angel Correa (28.) brachten die Gastgeber schon vor der Pause auf Kurs. Im zweiten Durchgang verpasste Atlético allerdings die vorzeitige Entscheidung. Igor Zubeldia (83.) verkürzte für die Basken in der Schlussphase.

Sevilla hat keine Chance mehr auf den Titel

Der Tabellenvierte FC Sevilla hat mit sechs Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter keine Chancen mehr auf den Titel.

Die Andalusier gewannen gegen den FC Valencia zwar durch ein Tor von Youssef En-Nesyri (66.) mit 1:0 (0:0), haben aber den direkten Vergleich gegen Atlético verloren.