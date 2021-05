Ein kleines Feuer im Stadion des spanischen Rekordmeisters Real Madrid hat am Mittwoch kurzzeitig für Aufregung gesorgt.

Am Abend brachen die Flammen in einem Seitenbereich der Haupttribüne des Estadio Santiago Bernabéu aus, offenbar waren in der im Umbau befindlichen Arena größere Mengen Schaumstoff in Brand geraten.

Feuerwehr bringt Flammen am Bernabéu unter Kontrolle

Eine sichtbare Rauchsäule stieg auf, die Feuerwehr erreichte das zentral gelegene Stadion aber schnell und brachte die Situation unter Kontrolle. Das bestätigte der Klub den Zeitungen Marca und As. (La Liga: Die Tabelle)

Aufgrund der aktuellen Zuschauer-Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie spielt Real momentan im deutlich kleineren Estadio Alfredo Di Stéfano, damit die Bauarbeiten im Santiago Bernabéu zügig voranschreiten können.