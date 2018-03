Zlatan Ibrahimovic hat in der MLS für die LA Galaxy ein Traum-Debüt gefeiert.

Der Schwede wurde in seiner ersten Partie für Galaxy im Stadtderby gegen Los Angeles FC in der 71. Minute beim Stand von 1:3 aus Sicht von Galaxy eingewechselt. Zwei Minuten später gelang dem Team des Schweden der 2:3-Anschlusstreffer in Person von Chris Pontius.

Ibrahimovic mit Traumtor bei Debüt

Doch in der 77. Minute folgte schließlich der große Auftritt des 36-Jährigen. Per Kopf wurde der Ball im Mittelfeld auf Ibrahimovic weitergeleitet. Der Schwede fasste sich aus knapp 40 Metern ein Herz und hämmerte den Ball zum 3:3-Ausgleich ins gegnerische Tor.

Zur Krönung erzielte Ibrahimovic in der Nachspielzeit der Partie noch den 4:3-Siegtreffer per Kopf und besiegelte damit endgültig sein denkwürdiges Debüt in der MLS. Die Fans im StubHub Center feierten den Neuzugang und Siegtorschützen.