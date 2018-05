Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic hat eine emotionale Botschaft an die Anhänger seines Ex-Klubs Manchester United gerichtet.

"Das geht an alle United-Fans: 'Ich vermisse euch, ich vermisse es, im Old Trafford zu spielen und all die roten Shirts zu sehen. Ich habe tolle Erinnerungen daran'", sagte der Schwede in einem Video bei der Saisonabschlussfeier der Red Devils.

Aber nicht nur die Fans vermisst der extrovertierte Schwede. "Trainer (Mourinho, d. Red.), ich vermisse dich auch. Du weißt, was du tun musst, um zu gewinnen. Das ist kein Geheimnis", richtete Ibrahimovic eine Botschaft an "The Special One."

Außerdem bedankte sich der Schwede bei seinen ehemaligen Teamkollegen, "die es mir einfach gemacht haben."

Ibrahimovic wechselte im Winter ablösefrei in die amerikanische MLS und läuft dort für Los Angeles Galaxy auf. In bisher fünf Spielen gelangen ihm drei Treffer und ein Assist.