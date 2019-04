vergrößernverkleinern Bastian Schweinsteiger spielt seit 2017 bei Chicago Fire © Getty Images

Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bastian Schweinsteiger und Chicago Fire kommen in der MLS einfach nicht in Fahrt. Beim 0:1 in Montreal gibt der Ex-Bayer eine unglückliche Figur ab.