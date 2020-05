vergrößernverkleinern Jaap Stam zieht es in die MLS © Getty Images

Jaap Stam zieht es in die USA. Nach seinem Rücktritt bei Feyenoord Rotterdam im vergangenen Oktober heuert der ehemalige niederländische Nationalspieler in der MLS an.