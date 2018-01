Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat den Grundstein für seinen vierten Pokalsieg in Serie gelegt.

Mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf kam der Rekordpokalsieger (zwölf Titel) im Halbfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 28. Februar (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen).

Gonzalo Higuain brachte den Favoriten früh in Führung (3.). Alejandro Gomez vergab für den Europa-League-Gegner von Borussia Dortmund die große Chance zum Ausgleich, als er mit einem Handelfmeter an Torwart-Legende Gianluigi Buffon (25.) scheiterte.

SPORT1 überträgt das Auswärtsspiel von RB Leipzig am 15. Februar beim SSC Neapel sowie das Rückspiel des BVB bei Atalanta Bergamo am 22. Februar 2018 in der Runde der letzten 32 der Europa League jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Der Countdown zur besten UEFA Europa League aller Zeiten beginnt bereits ab 19 Uhr)

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel stehen sich am Mittwoch der AC Mailand und Lazio Rom (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegenüber.