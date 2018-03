Der AC Florenz hat die ausstehende Vertragsverlängerung mit dem verstorbenen Davide Astori vollzogen.

"Die Fiorentina hat Astoris Vertrag verlängert. Sein Gehalt wird an seine Familie, seine Partnerin und seine Tochter gehen", sagte Giovanni Malago, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI), der gleichzeitig auch für die Serie A verantwortlich ist, am Montag.

Alle Auswahlmannschaften des Fußballverbandes FIGC werden in den kommenden Tagen als Zeichen der Trauer in ihren Spielen Schweigeminuten einlegen und mit Trauerflor antreten, teilte zudem der Verband mit. Den Anfang habe Italiens U19-Team der Frauen gemacht, das am Sonntag gegen Norwegen mit Trauerflor gespielt hatte.