Endlich ist es so weit: Cristiano Ronaldo bestreitet am heutigen Montag sein erstes Training als Spieler von Juventus Turin. Zum ersten Mal seit 2009 tritt er somit zu einer Vorbereitung bei einer anderen Mannschaft als Real Madrid an.

Am Sonntag war der 33-Jährige im Privatjet in Turin gelandet, samt Lebensgefährtin Georgina und den Kindern. Sieben Jeeps empfingen den 117 Millionen Euro teuren Stürmer auf dem Flughafen Caselle, zusammen mit hunderten Tifosi.

Fan-Tumulte bei Ronaldos Ankunft

Bei den leidenschaftlichen Fans des italienischen Serienmeisters liegen die Nerven aber teilweise blank. Am Rande der Ankunft des Torjägers kam es bei extremer Hitze zu Spannungen mit Sicherheitskräften, die das Gelände bewachten.

Ronaldo verschwand nach kurzem Winken hinter verdunkelten Scheiben in Richtung seiner Villa in den Hügeln Turins. Am Montag wird um 15 Uhr sein großer Auftritt beim Trainingsauftakt unter Massimiliano Allegri erwartet.

Ronaldo: Juve-Debüt am Donnerstag?

Der Juve-Coach freut sich auf seinen neuen Superstar: "Ich bin glücklich, Ronaldo trainieren zu dürfen. Er ist ein großartiger Spieler mit internationaler Erfahrung, der zu Juves Wachstum beitragen wird", sagte Allegri.

So richtig los geht es vermutlich schon am Donnerstag: Dann steht wahrscheinlich Ronaldos erstes Spiel im Trikot der Turiner an, wenn es gegen die zweite Mannschaft geht. Es ist mit einem großen Auflauf von Fans und Medien zu rechnen, die ihn zum ersten Mal im schwarz-weißen Outfit sehen wollen.

Alle Dauerkarten weg: Ticket-Boom bei Juventus

Für dieses Spiel sind bereits alle Karten restlos ausverkauft. Gleiches gilt für die Juve-Dauerkarten in der kommenden Saison: Alle 29.300 Stück sind bereits vergriffen, keiner will die großen Momente mit dem Portugal-Star verpassen. 95 Prozent der Abonnements der vergangenen Spielzeit wurden erneuert, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 30 Prozent teurer geworden waren.

Sein Debüt in der Serie A könnte Ronaldo bei Chievo Verona geben - allerdings auswärts. Am Wochenende des 18. und 19. August ist die Partie laut Spielplan angesetzt.

In das Marc'Antonio Bentegodi-Stadion passen knapp 40.000 Zuschauer. Viele von ihnen dürften nicht nur wegen Chievo, sondern vorrangig wegen des großen Ronaldo-Debüts dabei sein wollen.