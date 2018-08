Cristiano Ronaldo hat beim Debüt für Juventus Turin in der Serie A einen dramatischen Last-Minute-Sieg gefeiert.

Der Neuzugang von Real Madrid gewann mit seinem neuen Team bei Abstiegskandidat Chievo Verona mühevoll mit 3:2 (1:1). Federico Bernadeschi traf in der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste (90.+3).

Chievo-Keeper geht k.o.

Kurz zuvor wurde der vermeintliche Siegtreffer durch Mario Mandzukic nach Videobeweis aberkannt, weil Ronaldo unmittelbar davor mit der Hand am Ball war. Ronaldo prallte bei dieser Aktion unglücklich mit Chievos Torhüter Stefano Sorrento zusammen, der daraufhin auf einer Trage abtransportiert werden musste.

Nationalspieler Sami Khedira bescherte Juve einen Blitzstart, der Mittelfeldspieler war nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zur Stelle (3.). Doch Außenseiter Chievo drehte durch den Ex-Nürnberger Mariusz Stepinski (38.) und Emanuele Giaccherini (56., FE).

Rückkehrer Leonardo Bonucci glich für die "Alte Dame" mit einem Kopfball nach einer Ecke aus (75.).

Ronaldo verzweifelt an Chievos-Keeper

Star-Neuzugang Ronaldo ließ immer wieder seine Klasse aufblitzen, blieb im Abschluss aber glücklos: Im ersten Durchgang rauschte eine Direktabnahme knapp am linken Pfosten vorbei (18.).

Nach dem Rückstand riss CR7 zunehmend das Spiel an sich. Ein unplatzierter Kopfball war eine sichere Beute für Chievo-Keeper Stefano Sorrentino. Fünf Minuten später fischte Sorrentino einen Ronaldo-Schlenzer mit einer Glanzparade noch aus dem Eck. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Bonuccis Ausgleich leitete eine Schlussoffensive der Gäste ein. Ronaldo scheiterte mit einem Freistoß aus spitzem Winkel am erneut stark parierenden Sorrentino.

Can feiert Debüt für Juve

Neuzugang Emre Can, der ablösefrei vom FC Liverpool kam, wurde in der 84. Minute für Khedira eingewechselt. Kurz darauf scheiterte der Nationalspieler aus kurzer Distanz an Sorrento.

Eine ordentliche Leistung bot im Juve-Tor der polnische Nationalkeeper Wojciech Szczesny, der das schwere Erbe von Klub-Ikone Gianluigi Buffon angetreten hat. Der 40-Jährige war im Sommer zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute für die Opfer der Brückenkatastrophe von Genua, zudem spielten beide Teams wie alle anderen Mannschaften am ersten Spieltag auch mit Trauerflor. Die beiden Spiele von Sampdoria Genua gegen AC Florenz und CFC Genua beim AC Mailand waren im Zuge der Tragödie verlegt worden.